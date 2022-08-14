Інтуїція Риб та єхидність Овна — гороскоп на 14 серпня для всіх знаків зодіаку

14 серпня, на Маковея, — 17-й місячний день, символом якого є виноградне гроно, тривога, дзвін. Астрологи називають його періодом здобуття внутрішньої свободи, накопичення та зростання, радості буття. День вважається сприятливим для подружніх стосунків. У шлюбах, які були взяті цього дня, довго пануватиме кохання.

Гороскоп на цей день для всіх знаків зодіаку публікує «ТСН».

Овну зірки сьогодні рекомендують стримано реагувати на агресивні випади оточуючихення — краще побажати ворогові добра, що його знезброїть.

Телець може отримати пропозицію щодо нової роботи — її варто прийняти, аби не втратити вигоду.

Близнюкам не варто брати на себе чужі обов'язки, навіть якщо йдеться про дітей чи батьків. Адже кожен має займатися своїми справами.

Раку сьогодні треба пам'ятати, що фортуна — пані примхлива: вона любить завзятих і наполегливих, тому необхідно продемонструвати їй впевненість у собі та своїх силах.

Якщо Лев сьогодні задумає обдурити когось з близьких, то цей обман швидко розкриється, а близька людина, швидше за все, вам цього не пробачить.

Хвороба, яку можете відчути цього дня Діва, буде зумовлена не недугами, а перевтомою. Представникам цього знаку варто відкласти всі справи та відпочити.

Терезам сьогодні не варто вірити на слово незнайомим людям. Довірівшися сторонньому, представники цього знаку можуть втратите не лише велику суму грошей, а й віру в людей.

Якщо Скорпіон захочете помиритися з близьким другом, з яким посварився через дрібницю, то для владнання ситуації зробіть йому добру справу.

Стрільцю зірки радять сьогодні поставитися до себе самокритично — це допоможе у майбутньому уникнути серйозних помилок.

Козерогу, який сьогодні зібрався на побачення, краще його перенести — незначна суперечка на дріб'язкову тему несподівано може перерости у серйозну сварку, примиритися після якої буде непросто.

Водолію сьогодні краще відволіктися від новин та почитати улюблену книжку — зіпсувати настрій може найменша неприємна звістка.

Зробити важливий життєвий вибір Рибам допоможе інтуїція: зважуючи всі за і проти на користь того чи того рішення, необхідно прислухатися саме до неї — розум навряд чи підкаже щось тямуще.

Матеріал з гороскопом для жінок «Кардинальні зміни для Раків та неприємності для Левів: складний тиждень чекає на сім знаків зодіаку з 15 по 21 серпня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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