Схоже буде на спробу захопити «Азовсталь»: Олег Жданов оцінив можливість звільнення полонених «азовців» силою

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що спроба ЗСУ звільнити полонених бійців полку «Азов» поки що не є можливою.

«Сьогодні картина з рейдом для звільнення наших у Оленівці буде виглядати так само, як похід на „Азовсталь“. По-перше, ми покладемо дуже велику кількість людей. Друге, я не впевнений, що Оленівка вся не замінована і з підходом наших військ, які туди прорвуться, вона може бути просто підірвана разом з нашими військовополоненими. Тому, я вважаю, що на сьогоднішній день це питання військовим способом, на превеликий жаль, не вирішується», — констатував експерт.

За словами Жданова, селище Оленівка, в якому окупанти утримують у полоні «азовців», розташоване за 35 км від лінії фронту. Однак рейд туди не виглядає простим завданням.

«Не забувайте, що Оленівка знаходиться на Донеччині і там проходить лінія оборони. Приблизно в тому районі ворог досі не може прорвати і зрушити з місця, там все залито в бетон», — пояснив експерт у своєму відеоблозі на Youtube.

За його словами, обійти цю лінію оборони на сьогодні неможливо.

Жданов спрогнозував, що окупанти теж допускають такий варіант звільнення полонених, тому наші війська там, ймовірно, чекає засідка.

Також експерт прокоментував ситуацію на півдні України: він упевнений, що ЗСУ не даватимуть змоги переправляти боєприпаси, паливо та їжу для російського угруповання військ із лівого на правий берег Дніпра на Херсонщині.

За його словами, тих обсягів, які окупанти постачають понтонними поромами, не достатньо для правобережного угруповання, це «крапля в морі».

«Ми продовжуємо завдавати ударів як авіаційних, так і артилерійських, по запасам, складам. Щодня один-два склади, пункти управління. Дуже добре попрацювали по російських системах ППО і наша авіація тепер там більш-менш вільно літає і завдає в день по кілька вогневих ударів по противнику. Авіація, до речі, набагато потужніша, ніж артилерія, і може зносити великі об'єкти. Вона може завдавати ударів по площах із досить високою ефективністю», — сказав він.

Тому, на думку експерта, ресурсів у росіян на правому березі вистачить ненадовго.

«Якщо вони не визначаться до кінця цього тижня, що їм робити: сідати в оборону чи наступати, то наступного тижня, я думаю, ми спостерігатимемо повний розгром логістики цього угруповання і воно почне слабшати. Їм треба буде або наводити понтонні переправи через Дніпро і перекидати ці 10 БТГ, які вони тримають у трикутнику Токмак-Мелітополь-Енергодар (а ми, звичайно, ці понтонні переправи знищуватимемо); або це угруповання почне просаджуватися в плані обороноздатності. І тоді у нас буде шанс просуватися вперед», — прогнозує експерт.

Як писали «ФАКТИ», після початку повномасштабної війни російського народу проти свободи українців загальні бойові втрати противника орієнтовно склали близько 43 550 військових. Минулої доби було ліквідовано приблизно 150 рашистів.

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