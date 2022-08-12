В Україні закликали світове співтовариство не допустити анонсованого окупантами судилища у Маріуполі над українськими захисниками і захисницями міста, які вийшли з «Азовсталі» за домовленостями з росіянами щодо збереження їхніх життів та подальшого обміну на полонених російських військових.

Про це йдеться в спільній заяві сил безпеки та оборони, яку оприлюднив Генштаб ЗСУ.

«Операція з порятунку 2,5 тисяч захисників Маріуполя була єдиним можливим варіантом, щоб зберегти життя нашим Героям. Альтернативи на кшталт екстракшн не було, стояв вибір: операція з порятунку чи загибель на „Азовсталі“ насамперед тяжкопоранених. Адже запаси необхідних медикаментів закінчувалися.

Саме тяжкопоранених нам вдалося врятувати першими під час обміну в червні: 144 особи, з яких 95 — захисників Маріуполя, вже повернули. Більшість із них мали тяжкі поранення. Станом на зараз вони отримали необхідну медичну допомогу та реабілітацію», — йдеться у заяві.

Зазначається, что державні інституції працюють над тим, щоб повернути Героїв Маріуполя та усіх українців, які перебувають у полоні ворога, а координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує працювати 24/7 для визволення співвітчизників з полону.

У Генштабі зазначили, що російська федерація не дотримується зобов’язань, нехтує домовленостями, не визнає міжнародних норм і правил ведення війни. З огляду на це питання обміну полоненими є складним і чутливим. В України вимагають, аби представники Організації Об'єднаних Націй, Міжнародного комітету Червоного Хреста були направлені до місць, в яких утримують українських військовополонених, передусім — в Оленівку, де нещодавно був здійснений теракт і де в колонії загибли наші військові.

Після масового вбивства «азовців» в Оленівці в полку «Азов» заявили, що з'ясовують імена виконавців та організаторів страти полонених і що вони всі понесуть покарання.

Нагадаємо, що після того, як захисники Маріуполя опинилися на тимчасово окупованій території Донецької області, представники так званої «ДНР» стали погорожувати стратою українців.

Фото полку «Азов»

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram