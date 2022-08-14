«Ми усі 300-ті, будемо триматися, але мужики, хоч якось наваляйте, ми не витримуємо»: захисник про ситуацію в Пісках на Донеччині

Командир підрозділу Володимир Регеша (позивний Санта) розповів про ситуацію в населенному пункті Піски на Донеччині, який нещадно обстрілює ворог і який обороняють ЗСУ

«Піски… Більше 20-ти днів ми вигрібаємо безнаказано, — пише боєць на своїй сторінці у соцмережі. — У мене вже немає слів, аби описати це пекло, аби передати всю ступінь розпачу, коли в ефірі позиції волають про хоч якусь підтримку.

Коли ворожі танки, САУ, БМ-ки день у день виходять на одні й ті самі позиції, втупу розбирають нас, вкатують в бетон і асфальт не бійців ЗСУ, а ваших синів, батьків, чоловіків, роблять із них фарш, який і винести не можна… А ми не можемо їх дістати.

Сука, як почути в ефірі: ми усі 300-ті, будемо триматися, але дайте хоч на заборону! Мужики, хоч якось наваляйте, ми не витримуємо!

Хто може організувати зустріч з Залужним? (Хоч позначте його тут, хто може).

Я розумію, що це не панацея — вчора бачив мапу ГШ, де навіть приблизно не співпадають теперішні позиції та сіряки…

Ми будемо триматися, але нам потрібна допомога. Ми навіть розуміємо, що зараз всюди гаряче, але ж один байрактар, який один день попрацює в наших інтересах, дасть нам можливість втримати не цю територію, а шматок нашої вкрай важливої стратегічно землі.

Втримати неймовірною кров"ю 21-го бату «Сармат», Ведмединого 3-го бату 80-ки, Гонтиними, Грека бійцями, нашими хлопцями.

Скільки разів я чув ці слова: Нам Потрібна Допомога! І кожного разу вони закінчувалися страшними втратами.

В Пісках цього точно можна уникнути, якщо зараз відреагувати на ці прості три слова: «Нам Потрібна Допомога!»

Фото зі сторінки Володимира Регеши у соцмережах

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