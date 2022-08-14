Важко почистити овочі або фрукти: як цьому може зарадити мікрохвильова піч

Досвідчені господині використовують мікрохвильову піч не тільки для розігріву та приготування їжі. Так, існують секретні способи використання цієї побутової техніки, пише Ukr.Media.

Відклеїти марку від конверта легше простого за допомогою мікрохвильовки. Для цього конверт необхідно намочити і відправити в мікрохвильовку на 20 секунд. Наклейка легко відійде, якщо її підчепити нігтем.

Якщо вам складно почистити фрукт або овоч, його можна надрізати і відправити в мікрохвильовку на 2 хвилини на середню потужність. Після, шкірка з продукту злізе дуже легко.

У мікрохвильовці можна простерилізувати банки. Для цього ємності ретельно вимиваються, наповнюються невеликою кількістю води і відправляються в піч так, щоб вони не торкалися один одного. Залишати в мікрохвильовці їх потрібно на 3 хвилини на найбільшій потужності. За цей час вода закипить і простерилізує ємності.

Якщо ваші спеції лежать вже довгий час і втратили свій первісний аромат, ситуацію також виправить мікрохвильовка. Для цього прянощі відправляють в піч на 15 секунд на максимальній потужності.

Під час різання цибулі починають текти сльози, які зупинити не так просто. Уникнути цього можна, якщо овоч почистити, зрізавши з нього верхню і нижню частину і відправити в піч на 30 секунд. Після охолодження овоча його можна починати шинкувати.

Раніше «ФАКТИ» опублікували секрети досвідчених господинь, які дозволять отримати додаткову користь від використання пральної машини.

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