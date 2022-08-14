«Дух острова «Змієбаївка»: в окупованому Бердянську помічено хмару густого диму
У порту тимчасово окупованого Бердянська, де навесні цього року влучним ударом ЗСУ був вражений великий десантний корабель, зафіксована сильна пожежа — про це свідчить хмара диму над акваторією.
Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. «Кажуть, дух острів „Змієбаївка“ дістався тимчасово окупованого Бердянська», — написав Братчук у соцмережах, натякаючи на той факт, що в порту цього міста вже не вперше зафіксовано загоряння.
За його словами, наразі жодних подробиць про пожежу поки що не надходило.
Нагадаємо, що у червні, напередодні святкування дня росії, у Бердянську пролунали три вибухи.
Фото зі сторінки Сергія Братчука179
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