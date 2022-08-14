Смерть на пляжі: у США парасолька, яку підхопив вітер, убила жінку

В американському місті Гарден-Сіті (штат Південна Кароліна) сталася трагедія: парасолька, яку віднесло вітром, пронизала груди жінки, яка відпочивала на пляжі.

На жаль, медики не змогли врятувати постраждалу, пише Associated Press .

Парасолька поцілила у 63-річну Теммі Перро, вона отримала травму грудної клітини та померла в лікарні за годину після події.

Видання зазначає, що у США пляжні парасольки загострені, щоб їх було зручно втикати у пісок. Якщо парасолька погано закріплена, її запросто може забрати вітер — цьому сприяє широкий купол. Тому щороку в країні близько трьох тисяч людей зазнають травм, пов'язаних із пляжними парасольками.

Тому сенатори штату Вірджинія — Тім Кейн та Марк Уорнер — закликали переглянути вимоги до пляжних парасольок та розпочали кампанію із забезпечення безпеки парасольок після того, як у 2016 році внаслідок аналогічної події у Вірджинії загинула жінка.

Нагадаємо, що нещодавно на горі Гевонт у польських Татрах біля міста Закопане під час бурі блискавка поцілила в одного з туристів, які знаходилися на вершині. Молодий чоловік — громадянин України — помер у шпиталі.

А на Тернопільщині стихія забрала життя трьох людей — чоловіка та його двох доньок. Машину, в якій вони знаходилися, знесло в річку під час зливи

Фото Pixabay

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