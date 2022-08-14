До кінця серпня напруженість спадатиме: астрологиня зробила прогноз на найближчі два тижні

У зв'язку з тим, що у другій половині серпня Марс йде на квадратуру із Сонцем, це посилить напруженість, конфліктність та войовничість.

Такий прогноз зробила астрологиня Олена Зимовець. У той же час вона припускає, що зрештою таке розташування небесних світил може призвести до конструктивного вирішення проблем, що назріли.

«У плюсі ці енергії можна направити на конструктивні завдання, а для цього потрібен холодний розум. Ряд транзитів сприятиме цьому», — зазначає Зимовець.

Астрологиня прогнозує, що серпень повинен чітко показати, які сфери життя потребують серйозного системного оновлення: «Ці прояви почалися вже в липні. У серпні вони досягнуть визначеності, коли очевидним буде те, що раніше не бралося до уваги як несуттєве або зовсім не було в полі зору».

А ось кінець серпня Олена Зимовець назвала найпродуктивнішим періодом. Напруженість почне поступово спадати, загроза масованих ракетних обстрілів знизиться, як і напруження бойових дій на фронті.

Раніше фіналістка чотирнадцятого сезону українського містичного проекту «Битва екстрасенсів» Рубіна Цибульська попереджала про загрозу ударів по Києву та Київській області до кінця серпня. Найнебезпечнішими періодом, на її думку, будуть дні з 18 по 23 серпня.

Фото Pixabay

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