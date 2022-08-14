Вигравав єврокубок та «срібло» чемпіонату Європи: помер титулований український тренер

У Києві на 78-му році пішов із життя знаменитий український тренер з гандболу Леонід Євтушенко.

Уродженець міста Ромни, що на Сумщині, Леонід Макарович отримав високе звання заслуженого тренера України у 1987 році. За свою кар'єру очолював багато українських жіночих команд та збірних. Зокрема, разом із юнацькою збірною став чемпіоном Європи в 1994-му та срібним призером в 1996-му, завоював «срібло» на Євро-2000 з національною командою (єдина медаль для нашої збірної в історії!), а із запорізьким «Мотором» став володарем Кубка кубків у 2001-му. А серед його вихованок такі відомі в жіночому українському гандболі імена, як Марина Вергелюк, Олена Радченко, Олена Цигиця, Олена Яценко та багато інших.

«Я шокований цією новиною, ще два дні тому я розмовляв із Леонідом Макаровичем. Він казав, що почувається не дуже добре… Це була чудова людина та чудовий фахівець. У плані тактики, психології він був тренером від Бога. Я працював із Леонідом Макаровичем три роки у збірній, був його асистентом, потім ми разом працювали у Броварському училищі, згадую, як він переживав, вибухав під час матчів, але у перерві у роздягальні завжди міг заспокоїти команду, налаштувати дівчат, розібрати помилки, знайти правильні слова. Це працювало, і ми витягували матчі. Леонід Макарович щиро любив гандбол», — поділився своїми спогадами в інтерв'ю сайту Федерації гандболу України колега Євтушенко по тренерському цеху Олександр Гурський.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер відомий український футболіст В'ячеслав Семенов, який виграв медаль Олімпійських ігор.

Фото Федерації гандболу України

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