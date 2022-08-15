Близнюки зможуть укласти вигідну угоду, а на Водоліїв чекають зміни в особистому житті: гороскоп від Анжели Перл на 15 серпня

Астролог зі світовим ім'ям Анжела Перл, яка народилася в Україні, вважає, що день 15 серпня 2022 року буде в цілому нейтральним для багатьох знаків зодіаку.

У той же час при деякому везінні та прагненні змінити ситуацію на краще представники низки знаків зодіаку зможуть значно покращити ситуацію, пише інформаційний ресурс .

Овен (21 березня — 19 квітня)

Впевненості Овнам не завжди вистачатиме. З'являться також сумніви, які почнуть дещо мучити душу. Часом на роботі забезпечені стреси. Доведеться неодноразово похвилюватися. А потім і зовсім ймовірна депресія. Інакше кажучи, далеко ще не все буде гладко. Краще обмежити спілкування на якийсь час.

Телець (20 квітня — 20 травня)

На Тельців чекає безліч турбот і завдань, які потрібно виконати протягом дня. Несподівано навалиться проблеми. Багато в чому результат залежатиме від обраного способу вирішення. Деякі оточуючі можуть критикувати, що неабияк зіпсує настрій. Свої ідеї можна нікому не пропонувати. Справа в тому, що їх взагалі ніхто не підтримає.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам варто постаратися для того, щоб зміцнити любовні зв'язки. Завдяки чарівності вдасться привернути до себе оточуючих. А вдалі збіги допоможуть вирішити деякі питання, які мучать душу і не дають спокою вже довгий час. Також Близнюки можуть укласти вигідну угоду, яка дозволить їм виправити фінансовий стан.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки мають зіткнутися з кількома неприємними сюрпризами. Починати щось нове не варто. Справа в тому, що все може обернутися крахом. До того ж, є всі шанси зіпсувати свою репутацію. Потім відновити її буде не так легко. Щодо особистого життя, то з коханою людиною можуть бути непорозуміння.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Леви отримають вельми несподівані, але при цьому приємні новини, які піднімуть їм настрій з самого ранку. Фортуна подбає про те, щоб представникам цього знаку зодіаку не довелося нудьгувати. Втрат вдасться уникнути в тому випадку, якщо взяти ситуацію під свій контроль якнайшвидше.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

День виявиться дещо неоднозначним для Дів, тому їм рекомендується бути постійно напоготові. Справа в тому, що деякі події можуть не найкраще вплинути і зіпсувати деякі плани. Прийде потім перебудовуватися. Застрахувати себе від помилок буде не таким легким завданням. Цього дня слід уникати експериментів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Хоча перед Терезами відкриються деякі нові можливості, скористатися ними, на жаль, ніяк не вдасться. Справа в тому, що обставини складуться не найкращим чином. Можуть підвести люди, на яких була надія. А через непорозуміння почуття до коханої людини можуть зовсім охолонути.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Попереду чекають на приємні емоції позитивного характеру. Поки що можна собі дозволити просто трохи розслабитися та плисти за течією. Не варто поспішати. Тим більше, що все йтиме так, як належить. А щодо кохання, то на Скорпіонів чекає новий етап. Вони будуть насолоджуватися відносинами та романтикою зі своєю другою половинкою.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

День виявиться дещо провальним і далеко не найвдалішим, на жаль. Деякі події будуть напружувати та псувати настрій. Однак Стрільці налаштовані дуже рішуче і готові протистояти будь-яким проблемам та перешкодам. Через необдумані вчинки дуже ймовірні серйозні неприємності.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Далеко не найпростіший день, протягом якого Козерогам доведеться змінити деякі свої плани. У спілкуванні з оточуючими людьми важливо виявляти обережність. Дехто може влаштувати стеження за Козерогами, щоб дізнатися про них щось нове. Навіть ймовірні проблеми в особистому житті з коханою людиною.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Напружений день не дозволить розслабитись. Водоліям доведеться вирішувати питання фінансового характеру. А в особистому житті будуть помітні зміни на краще.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Рішучість допоможе досягти навіть тих цілей, які здавалися раніше недосяжними. Вдалий період для угод та ділових переговорів. Вони виявляться вдалими.

Нагадаємо, астролог Олена Зимовець вказала, що вже кінець серпня стане для українців продуктивним періодом. Напруженість почне поступово спадати, загроза масованих ракетних обстрілів знизиться, як і напруження бойових дій на фронті.

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