У середу, 17 серпня, у польській Лодзі на стадіоні імені Владислава Крола пройде перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між київським «Динамо» та лісабонською «Бенфікою».

Динамівці після успіху у Граці цілеспрямовано готувалися до протистояння з португальським грандом. Що стосується «орлів», які пройшли на попередній стадії Ліги чемпіонів датський «Мідтьюлланд» (4:1 удома, 3:1 у гостях), то підопічні німецького фахівця Роджера Шмідта в рамках національного чемпіонату мінімально обіграли на виїзді новачка найвищого дивізіону «Касса Піа» — 1:0 (Рамос, 58), тим самим продовживши свою переможну серію, з урахуванням товариських спарингів, до десяти матчів.

Відеоогляд матчу «Каса Піа» — «Бенфіка»

Минулого сезону команди потрапили до однієї групи Ліги чемпіонів. У Києві було зафіксовано нічию — 0:0, а в Лісабоні перемогу відсвяткували господарі — 2:0 (Яремчук, 16, Жілберту, 22). Динамівці посіли останнє місце у квартеті, а лісабонці разом із «Баварією» вийшли до 1/8 фіналу, залишивши за спиною каталонську «Барселону».

Букмекери в майбутній зустрічі віддають явну перевагу лісабонцям. Наприклад, аналітики Parimatch на перемогу «Бенфіки» дають коефіцієнт 1,69, на нічию — 3,80, на успіх «Динамо» — 5,0.

У прямій трансляції матч «Динамо» — «Бенфіка» (початок — о 22:00) покаже на території України відеосервіс MEGOGO.

Ліга чемпіонів. Раунд плей-оф. Перший матч

17 серпня (середа)

«Динамо» — «Бенфіка» 22:00 MEGOGO

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться у вівторок, 23 серпня, у Лісабоні на стадіоні «Да Луш».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда «Бенфіки» Фернанду Шалана помер перед матчами португальського гранда з «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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