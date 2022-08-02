Жеребкування Ліги чемпіонів: «Динамо» дізналося можливого суперника у вирішальному раунді кваліфікації

У вівторок, 2 серпня, у Будинку європейського футболу в Ньйоні (Швейцарія) відбулося жеребкування раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів. Свого потенційного суперника дізналося київське «Динамо», яке ще має зіграти матчі третього етапу кваліфікації ЛЧ проти австрійського «Штурму» (3 серпня — у польському Лодзі та 9 серпня — у Граці).

У разі успішного подолання австрійської перешкоди підопічні Мірчі Луческу виборюватимуть путівку до групового турніру в поєдинках із найсильнішим у протистоянні «Бенфіка» (Португалія) — «Мідтьюлланд» (Данія). Перша зустріч суперників відбудеться 16 чи 17 серпня у Лодзі, поєдинок-відповідь — 23 чи 24 серпня у Лісабоні чи Хернінгу.

Іншу пару на «Шляху представників ліг» сформують «Уніон» (Бельгія) / «Рейнджерс» (Шотландія) — «Монако» (Франція) / ПСВ Ейндховен (Нідерланди).

Крім того, в раунді плей-оф відбору Ліги чемпіонів по «Шляху чемпіонів» зіграють:

«Карабах» (Азербайджан) / «Ференцварош» (Угорщина) — «Шериф» (Молдова) / «Плзень» (Чехія)

«Буде-Глімт» (Норвегія) / «Жальгіріс» (Литва) — «Лудогорець» (Болгарія) / «Динамо» (Загреб, Хорватія)

«Маккабі» (Хайфа, Ізраїль) / «Аполлон» (Кіпр) — «Црвена Звєзда» (Сербія) / «Пюнік» (Вірменія)

«Копенгаген» (Данія) — «Трабзонспор» (Туреччина)

Нагадаємо, що переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до групового турніру Ліги чемпіонів, а команди, що програли, продовжать виступ на груповому етапі Ліги Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київське «Динамо» зазнало розгромної поразки від «Евертона» у благодійному матчі.

Фото uefa.com

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