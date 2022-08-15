Знову на вільних хлібах: зіркового Неймара кинула красуня-наречена

30-річний футболіст французького «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймар, який увійшов до топ-п'ятірки найбагатших спортсменів світу, розлучився зі своєю дівчиною, моделлю та інстаграм-блогером Бруною Б'янкарді.

Пара зустрічалася з осені минулого року, а наприкінці весни нинішнього зірковий футболіст зробив пропозицію своїй коханій, свідченням чого стала обручка, що з'явилася на його пальці. Ось тільки, заручившись, Неймар не відмовився від колишніх пристрастей, що його зрештою і згубило.

Як повідомляє видання Extra Online, Б'янкарді викрила свого благовірного у зраді після однієї з вечірок, які Неймар відвідав у Бразилії. «Вона дізналася правду через кілька днів після заходу, зібрала свої речі та пішла з дому на світанку», — зазначає джерело.

Утім, сама Бруна спростовує дані припущення. «Не вірте всьому, що там з'являється. Я дуже люблю його та всю його родину. Будь ласка, перестаньте згадувати моє ім'я. Дякую», — написала дівчина на своїй сторінці в Instagram, яка має 1,8 млн підписників.

Додамо, що Неймар, зважаючи на все, не особливо переживає розставання. У двох турах нового сезону чемпіонату Франції бразилець забив три м'ячі та віддав три гольові передачі, а ПСЖ зі стовідсотковим показником очолює турнірну таблицю.

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