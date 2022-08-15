Збирав дані для обстрілів рашистами: на Одещині затримано агента спецслужб путіна

СБУ затримала чергового російського агента. Цього разу зрадник передавав ворогові дані для обстрілів на півдні Одеської області.



Як повідомили у спецслужбі, чоловік збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ та тероборони, функціонування резервних аеродромів та військових полігонів на півдні Одеської області.



Зрадником виявився місцевий мешканець, співробітник однієї з державних медичних установ.



У своїх «доповідях» російським кураторам він:

▪️ надавав точні координати об'єктів оборони на карті;

▪️ докладно описував стан об'єкта, матеріал, з якого побудований, призначення та використання військовими, прилеглу територію;

▪️ інформував про чисельність особового складу та військової техніки на об'єктах та про їх переміщення;

▪️ вказував кількість облаштованих укріплень.



Окупанти надалі використовували цю інформацію для планування роботи диверсійних груп, масованих та прицільних ракетних обстрілів.



Російському агенту повідомили про підозру. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Нагадаємо, днями співробітники СБУ затримали киянина, який під виглядом військового експерта збирав розвіддані про закупівлю та постачання іноземної зброї та боєприпасів в Україну.

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