Не сподівається на молитву: під Києвом священик московського патріархату найняв рекетирів, щоб перешкодити переходу церкви до ПЦУ

У селі Пісківка Київської області, що постраждало від рашистів, священик Московського патріархату вирішив застосувати всі мислимі та немислимі методи для утримання пастви і навіть погрожував селищному голові, тому що громада проголосувала за перехід до ПЦУ.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Місцеві жителі розповідають, що священик отець Георгій і раніше не відзначався святістю, а зараз вони стривожені його поведінкою.

Під час окупації він переїхав до Коломиї, приміщення церкви здав в оренду, а релігійні послуги почав надавати через Facebook. Після цього селяни зібрали понад чотириста підписів за перехід до ПЦУ. Вони провели загальні збори, підготували протокол, зібрали підписи.

Після того зібрання отець Георгій приїхав на переговори до голови села зі озброєними чоловіками. Серед них була людина з відомої колись у столиці банди Савлохова на прізвисько Шафа. Озброєні «помічники» батюшки вимагали скасувати рішення громади про вихід із Московського патріархату.

Отець Георгій має власну версію подій: каже, що йому загрожують місцеві і боїться за храм, і тому найняв охоронну фірму. Він запевняє, що підтримує Україну та допомагає армії.

У поліції Київської області зареєстровано одразу п'ять проваджень за зверненням отця Георгія проти загроз парафіян, і одне — за фактом погроз селищному голові від нього.

Нагадаємо, наприкінці липня у Вінницькій області представник Московського патріархату на похороні напав на священика ПЦУ, який відспівував українського Героя.

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