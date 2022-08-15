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Події

У Чернігові військові загрожували поліцейським автоматами і стріляли у повітря: що сталося

18:38 15 серпня 2022
Патрульні

У Чернігові, де днями суд оголосив вирок російському танкісту, стався конфлікт між патрульними поліцейськими і учасниками одного з територіальних військових формувань. Як повідомили в поліції, приводом стала зупинка 39-річного водія мотоцикла HONDA з ознаками наркотичного сп’яніння.

На «допомогу» зловмиснику приїхали більше 10 озброєних осіб, які почали перешкоджати патрульним і погрожувати їм зброєю.

При цьому невідомі висловлювали образи та погрожували вбити поліцейських, а для більшої переконливості своїх намірів один із чоловіків здійснив кілька пострілів у повітря з автомата Калашникова, тоді як інший, блокуючи автівкою правоохоронців, наїхав на ногу одному з них.

Наразі шістьом фігурантам вже оголошено про підозру. За вчинене вони понесуть кримінальну відповідальність за частиною ч. 2 ст. 342 («Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу…») Кримінального кодексу України.

Слідство провадить слідчий відділ Чернігівського районного управління поліції за процесуального керівництва Чернігівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері.

Нагадаємо, раніше Україну сколихнуло вбивство 12-річної дитини, що його скоїли представники житомирського військового формування «Радомишльська варта». Втім адвокат одного з підозрюваних вважає, що прокуратура та слідчі навмисне маніпулюють фактами і перекручують покази свідків, аби тримати його підзахисного в СІЗО.

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