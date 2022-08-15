Світлана Лобода на концерті в Ризі переспівала хіт Скрябіна

Співачка Світлана Лобода, яка заявила про неможливість повернення до росії, відновила концертну діяльність і відкрила світовий благодійний тур Європою та Америкою виступом у Ризі.

14 серпня на концертному майданчику «Wondersala» співачка відіграла свій перший концерт із 24 лютого. Лобода представила нове шоу та нові пісні. Світлана відкрила програму піснею Андрія Скрябіна «Нікому то не треба».

«Сьогодні я співатиму для вас і для мільйонів людей, розкиданих світом, які втекли від жахів війни, втратили свої будинки, рідних, близьких. Я співатиму для тих, хто став на бік добра. Тому що правий завжди той, хто захищає свій дім, свою сім'ю, свою країну», — звернулася співачка до глядачів латиською мовою.

Раніше LOBODA говорила, що частину зароблених з концертів коштів направить на відновлення рідного Ірпеня, де минуло її дитинство.

«Я дуже довго не могла знайти в собі сили знову вийти на сцену, присвячуючи весь свій час волонтерській діяльності та адресній допомозі жінкам та дітям України. І я рада, що вчора я співала для публіки, яка переживає події, що відбуваються в моїй країні так само, як і я. Це незабутні емоції, завдяки таким концертам я зможу допомогти ще більшій кількості сімей, життя яких назавжди змінила війна — частину зібраних коштів уже переведено до міжнародного фонду DUSHA, для допомоги та підтримки моєму рідному місту Ірпінь», — коментує LOBODA.

У складі музичного колективу артистки грають латвійські музиканти. Уся підготовка нового шоу велася в Латвії.

Світлана завершила програму піснею «Щедрик».

Нагадаємо, раніше Світлана Лобода побувала у зруйнованому рашистами Ірпені. Співачка розповіла, як дивом удалося врятувати її бабусю з окупованого міста.

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