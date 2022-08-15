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ЗСУ жорстко відкинули ворога на Харківському та ще 5 напрямках, противник зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції, — Генштаб

19:37 15 серпня 2022
Оперативне фото Генштабу ЗСУ

Протягом 173-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог не лише не припиняв масованих ракетних обстрілів українських міст і селищ, але й вперто намагався просунутися одразу на п''ятьох оперативних напрямках. Таке у вечірньому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на Харківському напрямку під прикриттям своєї авіації ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань — Уди, а на Слов’янському — на напрямку Довгеньке — Мазанівка. Проте українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

На Краматорському напрямку окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції. Таким же невдалим виявилися і штурмові дії з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина.

На Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського, а на Новопавлівському та Запорізькому — на напрямках Славне — Новомихайлівка, Солодке — Водяне, Солодке — Володимирівка та Єгорівка — Павлівка.

Повсюдно окупанти отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад, констатували у Генеральному штабі.

Крім того, на Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області, але штурмових дій не вів.

Нагадаємо, тарологиня розповіла, які міста страждатимуть від ворожих «прильотів» до кінця серпня.

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