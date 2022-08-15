ЗСУ жорстко відкинули ворога на Харківському та ще 5 напрямках, противник зазнав втрат і відійшов на раніше зайняті позиції, — Генштаб

Протягом 173-ї доби героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню ворог не лише не припиняв масованих ракетних обстрілів українських міст і селищ, але й вперто намагався просунутися одразу на п''ятьох оперативних напрямках. Таке у вечірньому зведенні повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, на Харківському напрямку під прикриттям своєї авіації ворог спробував прорвати оборону наших військ на напрямку Козача Лопань — Уди, а на Слов’янському — на напрямку Довгеньке — Мазанівка. Проте українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад.

На Краматорському напрямку окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції. Таким же невдалим виявилися і штурмові дії з району Вуглегірської ТЕС у напрямку населеного пункту Вершина.

На Авдіївському напрямку ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення у напрямку Старомихайлівки і Невельського, а на Новопавлівському та Запорізькому — на напрямках Славне — Новомихайлівка, Солодке — Водяне, Солодке — Володимирівка та Єгорівка — Павлівка.

Повсюдно окупанти отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад, констатували у Генеральному штабі.

Крім того, на Сіверському напрямку ворог обстріляв із ствольної артилерії райони населених пунктів Басівка, Могриця, Голишівське та Будки Сумської області, але штурмових дій не вів.

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