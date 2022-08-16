Наступ ворога зупинено на Бахмутському та Південнобузькому напрямках, у окупантів значні втрати, — Генштаб

На Краматорському напрямку ворог, як і раніше, намагається прорвати оборону ЗСУ — веде наступ по напрямку Лисичанський нафтопереробний завод — Івано-Дарʼївка, бойові дії тривають.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, інформуючи про стан справ на фронті на ранок вівторка, 16 серпня.

За іншими напрямками ситуація наступна:

На Бахмутському напрямку підрозділи противника вели наступальні та штурмові дії у напрямках Володимирівка — Бахмутське та Стряпівка — Соледар. Українські воїни зупинили їх та відкинули окупантів назад. На напрямках Покровське — Бахмутське та Горлівка — Залізне бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку ворог веде наступ в напрямку Старомихайлівка — Невельське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізкому напрямках окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке — Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Фото Генштаба ЗСУ

На Південнобузькому напрямку спроба покращити тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай — Новогригорівка завершилась для ворога значними втратами та відступом. А в оперативному командуванні «Південь» додали, що українська авіація завдала ударів по двох опорних пунктах та двох районах зосередження озброєння і техніки ворогів в районах Новопетрівки та Максимівки.

Ракетно-артилерійськими підрозділами знищено 23 рашистів, 152-мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

В Генштабі також додали, що в готовності до застосування високоточної зброї перебувають два російські носії крилатих ракет морського базування «Калібр». Експерти попереджають, що росія може завдати масованого ракетного удару по Україні з території білорусі.

Фото Генштабу ЗСУ

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