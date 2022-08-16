Українцям щомісячно доплачуватимуть за особливі заслуги: хто, коли і скільки отримає

В Україні, де раніше ухвалили рішення про щорічну виплату разової грошової допомоги майже мільйону ветеранів війни та жертвам нацистських переслідувань, Верховна Рада затвердила Закон «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян», який наразі перебуває на підписі у президента.

Як пише «Судово-юридична газета», цей закон передбачає виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) таких людей.

Йдеться про наступні категорії українців, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України:

яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України (з дня звернення за її призначенням у розмірі трьох мінімальних зарплат, встановлених на 1 січня календарного року (з розрахунку на місяць);

які, починаючи з 2014 року, нагороджені орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів (у розмірі двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня календарного року (з розрахунку на місяць);

які, починаючи з 2014 року, нагороджені орденом «За мужність» трьох ступенів (у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (з розрахунку на місяць);

які, починаючи з 2014 року, нагороджені орденом княгині Ольги трьох ступенів (у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (з розрахунку на місяць).

До членів сім'ї таких громадян відносяться:

батьки та дружина (чоловік), якщо вони досягли віку, що дає право на призначення пенсії за віком, встановленого ч. 1 статті 26 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» (незалежно від тривалості страхового стажу), або якщо вони мають право на пенсію незалежно від віку відповідно до ч. 3 статті 114 Закону «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», на дострокову пенсію за віком, пенсію за віком на пільгових умовах або пенсію із зменшенням пенсійного віку відповідно до закону або якщо вони є особами з інвалідністю;

діти (у тому числі діти, які народилися до закінчення 10 місяців з дня смерті особи, яка мала особливі заслуги перед Україною), які не досягли 18 років або старші за цей вік, якщо вони стали особами з інвалідністю до досягнення 18 років;

діти, які навчаються на денній формі у закладах загальної середньої освіти, а також закладах професійної (професійно-технічної), професійної вищої чи вищої освіти (у тому числі у період між завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом до іншого закладу освіти) або в період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим, за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), — до закінчення навчальних закладів, але не більше ніж до досягнення ними 23 років, а діти-сироти — до досягнення ними 23 років незалежно від того, навчаються вони чи ні.

Щомісячна грошова виплата членам сімей виплачується з дня звернення за її призначенням у розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного року (з розрахунку на місяць).

Порядок призначення та виплати щомісячної грошової виплати та перелік документів, необхідних для її призначення, встановлюються Кабінетом міністрів України. Закон має набути чинності 1 січня 2023 року.

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Фото з мережі

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