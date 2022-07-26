У вівторок, 26 липня, Україна повернула тіла 25 своїх захисників, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.



«Операція проводилася у співпраці з Уповноваженим з питань осіб, які зникли безвісти, Олега Котенка та інших силових структур. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, два тижні тому нашим розвідникам вдалося звільнити з російського полону на Херсонщині п'ятьох українців.

Операція була розроблена ГУР. На підконтрольні уряду території було вивезено військовослужбовця ЗСУ, колишнього співробітника поліції та трьох цивільних. В одного з них серйозне бойове поранення.

А наприкінці червня Україна провела наймасштабніший з початку війни обмін полоненими — додому повернулися 144 наші захисники.

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