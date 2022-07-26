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Україна

Україна повернула тіла 25 загиблих військових — Мінреінтеграції

13:16 26 липня 2022
машини

У вівторок, 26 липня, Україна повернула тіла 25 своїх захисників, повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Операція проводилася у співпраці з Уповноваженим з питань осіб, які зникли безвісти, Олега Котенка та інших силових структур. Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, два тижні тому нашим розвідникам вдалося звільнити з російського полону на Херсонщині п'ятьох українців.
Операція була розроблена ГУР. На підконтрольні уряду території було вивезено військовослужбовця ЗСУ, колишнього співробітника поліції та трьох цивільних. В одного з них серйозне бойове поранення.

А наприкінці червня Україна провела наймасштабніший з початку війни обмін полоненими — додому повернулися 144 наші захисники.

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