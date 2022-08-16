«Обіцяють доступний інтим»: рашисти у Криму придумали, як заманювати туристів, які повтікали через вибухи

Підконтрольні окупанту кримські медіа активно поширюють відомості про те, що окупована російськими загарбниками Ялта нібито потрапила у «топ» рейтингу курортів із «легкодоступним сексом». Схоже це єдиний «плюс» політики кремля на фоні деградації інфраструктури та чисельних кримінальних скандалів.

«Характерними у цьому вимірі стали нещодавні скандали у сусідньому Севастополі, спричинені поширенням у ньому бізнесу „морських борделів“, колі місцеві „комерсанти“ прямо пропонують „курортникам“ специфічний „незабутній відпочинок“ на „закритих від відвідин сторонніх плажах“, — повідомляють в Асоціації реінтеграції Криму. — Днями один із севастопольських „розважальних закладів“ „відзначився“ організацією публічного статевого акту прямо на барній стойці, відеозапис якого одразу почали масово поширювати в соціальних мережах тамтешні „незалежні блогери“. А „креативний піар“ місцевого бізнесу „несподівано“ викликав обурення у частини колаборантів як нібито „нечуване кощунство у місті російської слави“, та це ще й стало знаряддям „політичної діяльності“ вже для окремих кремлевських угрупувань. Після цього учасників шоу було „затримане поліцією“, проплачені „блогери“ стали „підозрюваними за поширення порнографії“, а у державній думі агресора швидкоруч зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність за статевий акт у публічному місці».

Але у боротьбі за моральність рашисти оминають те, що в Криму, навіть за «офіційною статистикою» агресора, рівень нарожуваності уперше з 2014 року став вдвічі нижчим за рівень смертності.

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