У вівторок, 16 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі українець Олександр Усик (19 перемог, 13 з них — нокаутом) та колишній володар поясів британець Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки) проводять у Саудівській Аравії відкрите тренування перед боєм-реваншем 20 серпня в Джидді.

Деякі експерти боксу (зокрема, британець Амір Хан) стверджують, що український боксер серйозно поважчав після першого бою з Джошуа у Лондоні. Усик сам привідкрив карти.

«Про стратегію на бій я вам не скажу, а ось вага — ну, скажімо так, зараз я трохи важчий, ніж був минулого разу, — зазначив Олександр Усик. — При цьому не можу точно сказати, з якою вагою я вийду в ринг — побачимо це в п'ятницю на зважуванні. З мене нікудишній провісник. Усе побачите у суботу ввечері. Я просто зроблю мою роботу, зроблю те, що маю зробити».

Пряму відеотрансляцію відкритого тренування Олександра Усика та Ентоні Джошуа дивіться на сайті «ФАКТІВ» (початок — о 18:00) у цій новині.

До речі, на поєдинку двох олімпійських чемпіонів у Джидді працюватиме легендарний ринг-анонсер Майкл Баффер. Про це 77-річний американець сам повідомив перед вильотом до Саудівської Аравії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції реванш Усик — Джошуа.

Фото Twitter DAZN

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