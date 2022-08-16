З наступом не складається: рашисти мінують місцевість дистанційно та використовують боєприпаси запалювальної дії, — Генштаб

На Бахмутському напрямку ворог намагався вести розвідку боєм біля Вершини, після вогневого ураження втік. Наступальні та штурмові дії окупантів в районах Соледара, Зайцевого, Майорська знов завершились для противника втратами та відходом.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 серпня. На інших напрямках ситуація наступна:

На Харківському напрямку ворог завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова, Гусарівки і Соснівки. Зафіксовано дистанційне мінування місцевості неподалік Перемоги та Українки.

На Слов’янському напрямку в районах населених пунктів Нова Дмитрівка та Дібрівне російські окупанти застосували боєприпаси запалювальної дії. Неподалік Мазанівки противник намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов.

На Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на веденні активних наступальних та штурмових дій на Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог вів наступ у районі Невельського, бойові дії тривають.

На Краматорському напрямку біля Івано-Дар'ївки за підтримки авіації противник вів безуспішні штурмові дії. Зазнав втрат та відступив.

На Новопавлівському та Запорізькому веде наступ неподалік Новомихайлівки, бойові дії тривають.

На Південнобузькому напрямку недолуга спроба наступального бою поблизу Новогригорівки завершилась для окупантів значними втратами та втечею.

А в оперативному командуванні «Південь» повідомляють про спробу ДРГ ворога минулої ночі зайти в тил наших військ поблизу Осокорівки. У результаті стрілецького бою противник відйшов, його втрати уточнюються. Також серед ночі «Смерчем», а згодом і «Ураганом» обстріляно Березнегувате, де зруйновано два приватних будинки, загинула цивільна жінка.

Ворог обстріляв Криворізький район з «Ураганів», поцілив по Зеленодольській громаді. Поранено двоє місцевих мешканців. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін.

Нікопольський район рашисти накрили вогнем двічі за ніч. По цивільних об’єктах випущено 40 снарядів з «Градів» та 10 — з важкої ствольної артилерії. Без людських втрат. У Червоногригорівській громаді понівечено 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства.

Нагадаємо, що сьогодні у тимчасово окупованому Криму лунали потужні вибухи — сталася пожежа на арсеналі під Джанкоєм. Також ЗМІ повідомлялося про вибухи та пожежу на військовій авіабазі в селищі Гвардійське під Сімферополем.

Фото Генштаба ЗСУ

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