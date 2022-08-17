Усика в бою з Джошуа підтримають дружина та талісман, який подарувала донька

У суботу, 20 серпня, у Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться довгоочікуваний бій-реванш за пояси WBA, WBO, IBF, IBO та журналу The Ring у надважкій вазі між українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом) та колишнім володарем титулів британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки), які напередодні провели відкрите тренування.

Як повідомляє The Sun, українського олімпійського чемпіона в реванші підтримають дружина Катерина, яка прилетіла до Саудівської Аравії ще тиждень тому, а також ангел-охоронець, якого подарувала боксеру 12-річна донька Єлизавета.

«Це віслюк Іа, — розповів Олександр Усик, демонструючи іграшку. — Мені дала його моя дочка, щоб він став моїм талісманом. Ми купили його, коли були всі разом у паризькому Діснейленді.

Коли ми сім'єю залишили Україну, але в Європі наші дороги розійшлися, дочка дала мені цю іграшку і сказала: «Він має завжди бути поряд з тобою». Тепер він спить зі мною і завжди поряд. Я навіть взяв ослика на захід для ЗМІ. Він буде в моїй роздягальні перед боєм".

Також Усик відповів на запитання, чому після виснажливих спарингів він перебуває у піднесеному настрої.

«Бо моя дружина зараз тут, — зізнався боксер. — У нашому останньому інтерв'ю ви запитали мене, чому я не маю великих прикрас з діамантами, але тепер у мене є цей годинник. Це подарунок моєї дружини, як і ось ця каблучка. Вона моя гордість. Вона мої діаманти — великі діаманти».

Розповів Олександр Усик і про те, що насамперед зробить після поєдинку з Ентоні Джошуа.

«Я просто хочу побачити своїх синів, свою дочку, свою маму, яких не бачив понад п'ять місяців, — зазначив чемпіон світу, який переміг Джошуа у першому бою. — Усі вони зараз у Європі. Я хочу побачити їх, обійняти та повечеряти з ними. А потім я поїду до Києва».

Крім того, знаменитий боксер висловив своє ставлення до грошей і навіть заговорив про смерть.

«Хлопці, я вже казав вам, що мене не мотивують гроші, — стверджує Усик, якого британські ЗМІ назвали „щербатим борцем за свободу із козацькою стрижкою та вусами“. — Моя мета — прожити своє життя, щоб бути корисним для світу, в якому я живу, цього хотів би Ісус. Не можна просто тримати гроші у власних кишенях і робити все для себе. Коли ти вмираєш, усередині твоєї труни немає кишень. Коли ви постанете перед своїм останнім суддею, будуть оцінені лише ваші справжні справи — не те, скільки ви заробили, а те, що ви справді зробили».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український боксер Даніель Лапін виступить в андеркарді бою Усик — Джошуа.

Фото Twitter Matchroom Boxing, K2 Promotions Ukraine

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