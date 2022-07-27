У суботу, 20 серпня, у Джидді (Саудівська Аравія) відбудеться боксерське шоу, головною подією якого стане реванш у суперважкій вазі за титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF між українцем Олександром Усиком (19 перемог, 13 з них — нокаутом) та британцем Ентоні Джошуа (24 перемоги, 22 з них — нокаутом, 2 поразки).

Поки що офіційно оголошено бої, які відбудуться в андеркарді головної події вечора боксу. Зокрема, хорват Філіп Хргович (14 перемог, 12 з них — нокаутом) та китаєць Чжан Чжилеї (24 перемоги, 19 з них — нокаутом, 1 нічия) визначать офіційного претендента на титул чемпіона світу IBF у суперважкій ваговій категорії.

Вийде на ринг і непереможний український боксер Даніель Лапін (5 перемог, жодної поразки), який виграв суперечку у Усика. 25-річний киянин (син першого тренера Усика) у напівважкій вазі битиметься з 28-річним словаком Йозефом Юрком (9 перемог, 6 з них — нокаутом, 6 поразок, 1 нічия). Опонент українця вже провів у 2022 році два бої, у березні перемігши чеха Міхала Рибу, а у червні програвши ще одному боксеру з Чехії Ондржею Будері.

Нагадаємо, що Лапін восени минулого року виступав в андеркарді першого бою Усик — Джошуа на стадіоні ФК «Тоттенхем» у Лондоні, перемігши поляка Павела Мартинюка.

Відеоогляд бою Даніель Лапін — Павел Мартинюк

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що названо помилку Усика перед реваншем з Джошуа.

Фото Instagram

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