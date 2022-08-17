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Україна

«Почали 45-у тисячу рашистів»: ЗСУ за добу знищили 200 окупантів і шість ворожих танків

10:46 17 серпня 2022
Знищений танк рф

Минулої доби Збройні сили України в запеклих боях на Донбасі та на Харківщині ліквідували ще 200 російських фашистів — всього з початку вторгнення «на концерт кобзона» відправлено 44 100 військовослужбовців нашого ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Крім людського ресурсу, бойові втрати рф на 17 серпня орієнтовно склали:

  • танків — 1886 (+6 за добу);
  • бойових броньованих машин — 4162 (+10);
  • артилерійських систем — 993 (+4);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 792 (+2);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 3054 (+5);
  • спеціальної техніки — 93 (+1).
Оперативні дані Генштабу ЗСУ

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

Українці на сторінці Генштабу вітають успіхи ЗСУ, зазначаючи, що «покладено початок 45-ї тисячі знищених рашистів», закликають ще сильніше мститися за вбитих українських синів та дочок, і дякують воїнам за їхню героїчну роботу.

Нагадаємо, ворог продовжує і щоденний ракетний терор українських міст, які путін планував захопити ще на початку свого повномасштабного вторгнення в Україну.

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