«Почали 45-у тисячу рашистів»: ЗСУ за добу знищили 200 окупантів і шість ворожих танків

Минулої доби Збройні сили України в запеклих боях на Донбасі та на Харківщині ліквідували ще 200 російських фашистів — всього з початку вторгнення «на концерт кобзона» відправлено 44 100 військовослужбовців нашого ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Крім людського ресурсу, бойові втрати рф на 17 серпня орієнтовно склали:

танків — 1886 (+6 за добу);

бойових броньованих машин — 4162 (+10);

артилерійських систем — 993 (+4);

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 792 (+2);

автомобільної техніки та автоцистерн — 3054 (+5);

спеціальної техніки — 93 (+1).

Оперативні дані Генштабу ЗСУ

Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.

Українці на сторінці Генштабу вітають успіхи ЗСУ, зазначаючи, що «покладено початок 45-ї тисячі знищених рашистів», закликають ще сильніше мститися за вбитих українських синів та дочок, і дякують воїнам за їхню героїчну роботу.

Нагадаємо, ворог продовжує і щоденний ракетний терор українських міст, які путін планував захопити ще на початку свого повномасштабного вторгнення в Україну.

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