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Події

«Рятував» від армії за 3 тисячі доларів: шахрай допомагав чоловікам отримувати «білий» квиток і виїжджати за кордон

17:46 17 серпня 2022
Оперативне фото

У Києві викрили і ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за межі України. 53-річний організатор схеми шукав клієнтів через Інтернет, за 3 тисячі доларів пропонуючи повний пакет підробних документів, за якими чоловіки призовного віку отримували так званий «білий квиток» і могли безперешкодно покидати територію України. Про це повідомили в столичному управлінні поліції.

Затримали зловмисника на «гарячому» — під час отримання грошей від чергового «клієнта».

Затримання фігуранта

Як виявилося, він уже перебував у розшуку за шахрайство у Закарпатській області.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого слідчі вилучили чорнові записи, мобільний телефон, банківські картки та інші докази злочинної діяльності фігуранта.

Наразі йому повідомлено про підозру, а в поліції готують клопотання до суду щодо обрання йому запобіжного заходу — тримання під вартою. Санкція інкримінованої статті — частина 3 статті 332 Кримінального кодексу («Незаконне переправлення осіб через державний кордон України») передбачає до дев'яти років позбавлення волі.

Кримінальне провадження здійснює слідчий відділ Святошинського управління поліції.

Нагадаємо, нині «ухилянти» почали спекулювати і на дітях. Так, днями на пункті пропуску «Шегині» прикордонники Львівського загону викрили чоловіка, який видавав себе за багатодітного батька і навіть пред'явив відповідні документи.

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