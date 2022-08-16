Настя Каменських натякнула на повернення до Києва

Популярна співачка Настя Каменських, яка випустила зворушливу пісню «Коли мине війна», натякнула на можливе повернення в Україну. Вперше за п'ять місяців вона опублікувала фото зі свого заміського будинку. Щаслива співачка сидить у саду на тлі яблуні.

«Найсолодші яблука — лише вдома», — підписала Каменських фото. Геолокацію вона не вказала.

Передплатники у коментарях розцінили це як натяк на повернення додому.

Вони також обговорюють можливу вагітність Насті та припускають, куди подівся Потап.

У його соціальних мережах немає й натяку на повернення. Олексія Потапенка (справжнє ім'я шоумена) було помічено на кількох благодійних концертах за кордоном.

Нагадаємо, за п'ять днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну Потап та Настя вирушили до Іспанії. Там їх і застала війна.

За те, що не повертається до України, Потапа критикують у мережі. Особливо йому дістається від Анастасії Приходько.

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