39.25 / 40.15 39.67 / 40.87
Київ: +19
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Настя Каменських натякнула на повернення до Києва

20:17 16 серпня 2022
Настя Каменських

Популярна співачка Настя Каменських, яка випустила зворушливу пісню «Коли мине війна», натякнула на можливе повернення в Україну. Вперше за п'ять місяців вона опублікувала фото зі свого заміського будинку. Щаслива співачка сидить у саду на тлі яблуні.

«Найсолодші яблука — лише вдома», — підписала Каменських фото. Геолокацію вона не вказала.

Передплатники у коментарях розцінили це як натяк на повернення додому.
Вони також обговорюють можливу вагітність Насті та припускають, куди подівся Потап.

У його соціальних мережах немає й натяку на повернення. Олексія Потапенка (справжнє ім'я шоумена) було помічено на кількох благодійних концертах за кордоном.

Нагадаємо, за п'ять днів до повномасштабного російського вторгнення в Україну Потап та Настя вирушили до Іспанії. Там їх і застала війна.

За те, що не повертається до України, Потапа критикують у мережі. Особливо йому дістається від Анастасії Приходько.

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Газовий лічильник

Українцям почали приходити квитанції з гігантськими рахунками за газ: у «Нафтогазі» розповіли, що робити

Вболівальниця з українським прапором

Тенісистки з росії влаштували у США скандал через прапор України (відео)

Гороскоп

Тельцям настав час розкріпачуватися, у Близнюків та Стрільців можливі проблеми: гороскоп на 16 серпня 2022 року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту