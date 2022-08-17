Слова, що льодять душу: стало відомо, що сказав Андрій Миронов перед самою смертю 35 років тому

Останньою виставою, в якій зіграв легендарний актор театру та кіно Андрій Миронов 16 серпня 1987 року, був «Божевільний день, або Одруження Фігаро».

Після нього артист помер від розриву аневризми. Трагедія наздогнала артиста на сцені під час гастролей у Ризі, нагадують росЗМІ.

Того фатального дня у столиці Латвії проходив Всесвітній з'їзд невропатологів. Найкращі світила медицини опинилися у тому самому місці, де й улюблений мільйонами артист.

Миронова почали готувати до операції, але раптово виявилося, що діаметр злощасної судини занадто великий.

За словами близького друга та партнера артиста Олександра Ширвіндта, лікарі вийшли з реанімації «білі, як лист». З того часу Олександр Анатолійович не може забути два слова, що леденять душу, які близька людина вимовила незадовго до смерті. Саме Ширвіндт виніс Миронова за лаштунки, коли раптом стало погано.

«Він підійшов до мене, напів обійняв мене, став осідати в мене в руках і сказав: „Шура, голова“. Я зрозумів, що це не жарт, і поніс його за лаштунки. Там швидко поставили два реквізиторські столики, поклали Андрія, розстебнули йому сорочку Фігаро. Повна тиша в залі, вийшов артист і сказав: „Андрію погано“ — і дали завісу. Приїхала швидка», — згадує актор.

В етері YouTube-шоу Дмитра Бикова «ЖЗЛ» Ширвіндт одного разу зізнався, що прогнози медиків спочатку були схожі на вирок. За словами артиста, навіть якби зірка «Діамантової руки» переніс оперативне втручання, життя вже б ніколи не було колишнім. Близький друг Миронова з гіркотою процитував вирок, який тоді почув від лікарів.

«У голові „розірвалася бомба“. Потім я питав, чому не оперували. Мені сказали, що навіть якби він раптом несподівано вижив, це був би даун стовідсотковий», — зазначив Ширвіндт.

Нагадаємо, Олександр Ширвіндт знаходився поряд з Мироновим в останні хвилини його життя. Йому довелося виносити Миронова з театру, коли актор упав під час вистави. Потім Ширвіндт шукав найкращих нейрохірургів.

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