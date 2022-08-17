ЗСУ відбили наступ ворога на Харківському та ще трьох напрямках, військові рф деморалізовані та завдають собі каліцтв, — Генштаб

Російські окупанти продовжують атакувати позиції ЗСУ, паралельно обстілюючи й мирні українські міста, однак Сили оборони України дають ворогам гідну відсіч. Так, протягом 175-ї доби відбиття повномасштабного вторгнення було зірвано наміри агресора прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Леб’яже та Базаліївка на Харківщині, повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.

Так само невдалою виявилася і спроба просунутися у напрямках Новодмитрівки та Мазанівки на Слов’янському напрямку — і це попри щільний вогонь ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

На Бахмутському напрямку українські воїни придушили усі спроби ворога покращити тактичне положення своїх підрозділів.

Наразі частковий успіх війська ворога мають у напрямку населеного пункту Опитне під Авдіївкою та у напрямку села Новомихайлівка на Запоріжжі. Проте до сусіднього населеного пункту — Шевченкове — ворога вже не пустили.

На Південнобузькому напрямку агресор зосередився на утриманні зайнятих позицій, тому намагався покращити тактичне положення у напрямку Білогірки. Проте наші воїни повністю зламали плани окупантів та відкинули їх на попередні позиції.

«Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій — намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо, коли це стосується наступальних дій», — констатують у Генеральному штабі.

Імовірно, що моральний дух окупанта ще більше знижується після знищення баз і командних пунктів на тимчасово окупованій ними території України.

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