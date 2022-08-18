Одноклубник Роналду зробив татуюванням за мотивами культового серіалу: масштаби вражають

Поки багато фахівців та вболівальників обговорюють ганебний старт «Манчестер Юнайтед» у чемпіонаті, де «червоні дияволи» програли в перших двох турах уперше за 101 рік, півзахисник команди Алехандро Гарначо вирішив долучитися до кіномистецтва.

Аргентинець є шанувальником популярного серіалу «Втеча з в'язниці», що виходив в американському прокаті в 2005--2009 роках (до речі, сам Гарначо народився за рік до дебютного сезону). Зрештою футболіст захотів, щоб герої стрічки були завжди з ним, і «забив» повністю праву руку яскравим татуюванням, а результатом поділився зі своїми підписниками в Instagram.

Man United winger Alejandro Garnacho's new tattoo… pic.twitter.com/UmaQGuypSZ — EPL Bible (@EPLBible) August 17, 2022

Зазначимо, що 18-річний Гарначо є вихованцем «МЮ», який усіма способами намагається утримати португальця Кріштіану Роналду. У його активі вже три матчі у прем'єр-лізі, зокрема один — у нинішньому сезоні, щоправда, сумарно за основну команду «червоних дияволів» Алехандро провів лише 11 хвилин ігрового часу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» зробив татуювання, повторивши сцену з популярного мультфільму .

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