39.46 / 40.32 39.86 / 40.99
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Одноклубник Роналду зробив татуюванням за мотивами культового серіалу: масштаби вражають

9:12 18 серпня 2022
Алехандро Гарначо Манчестер Юнайтед

Поки багато фахівців та вболівальників обговорюють ганебний старт «Манчестер Юнайтед» у чемпіонаті, де «червоні дияволи» програли в перших двох турах уперше за 101 рік, півзахисник команди Алехандро Гарначо вирішив долучитися до кіномистецтва.

Аргентинець є шанувальником популярного серіалу «Втеча з в'язниці», що виходив в американському прокаті в 2005--2009 роках (до речі, сам Гарначо народився за рік до дебютного сезону). Зрештою футболіст захотів, щоб герої стрічки були завжди з ним, і «забив» повністю праву руку яскравим татуюванням, а результатом поділився зі своїми підписниками в Instagram.

Зазначимо, що 18-річний Гарначо є вихованцем «МЮ», який усіма способами намагається утримати португальця Кріштіану Роналду. У його активі вже три матчі у прем'єр-лізі, зокрема один — у нинішньому сезоні, щоправда, сумарно за основну команду «червоних дияволів» Алехандро провів лише 11 хвилин ігрового часу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» зробив татуювання, повторивши сцену з популярного мультфільму .

258

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Салат із баклажанів

«Царський» салат з бюджетних продуктів: з таким частуванням гості відмовляться від м'яса

паштет із сала

Паштет із сала — ситна українська закуска, яка стане трендовою у вашому меню

Залужний

Незабаром можливі відставки Залужного та Шмигаля: стало відомо про кадрові зміни, які готують у Зеленського

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту