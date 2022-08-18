Деяким українкам одноразово виплатять по 80 тисяч гривень: кого це стосується та як оформити заявку

Віцепрем’єр-міністерка України Ірина Верещук повідомила про початок роботи Фонду імені блаженного священномученика Климентія Шептицького, який допомогатиме деяким категоріям українців, зокрема, жінкам, які перебували в полоні у росіян.

«Фонд створений за спільною ініціативою урядів України та Польщі. Місія Фонду в Україні — допомогти жінкам, які перебували в російському полоні, та дітям, які втратили батьків під час війни. Польський уряд виділив Фонду 8 млн злотих (близько 64 млн грн). Для сиріт війни передбачено щомісячну грошову допомогу близько 5 700 грн. А звільненим з російського полону жінкам Фонд одноразово виплачуватиме близько 80 000 грн», — повідомила Верещук.

За її словами, Фонд Шептицького також фінансуватиме психологічну підтримку звільнених жінок та їхню реабілітацію в оздоровчо-відпочинкових закладах.

Заявки на допомогу приймають в електронній формі https://sheptytskyfund.pl/. Вона надається лише громадянам України.

У Фонді додали, що заявки на надання грошової допомоги приймаються постійно до 30 листопада 2022 року або до моменту вичерпання коштів, призначених на виплати, якщо це відбудеться раніше. Виплати здійснюватимуться в гривнях на банківський рахунок заявника. Поїздки в рамках відпочинково — реабілітаційого табору в Польщі запланована на осінь 2022 року. Кількість місць обмежена.

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Фото Pixabay

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