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Догляд за смородиною в серпні: що обов'язково потрібно зробити після збору врожаю (відео)

12:36 31 липня 2022
Смородина

У серпні після збору врожаю смородини потрібно провести ряд обов'язкових процедур. Насамперед потрібно підрізати кущі, прибрати сухі, зламані та нездорові гілки, пише Telegram-канал «ДАЧНИК».

Під час обрізання кущів не підсікайте потужні пагони. Якщо гілки пристойно розрослися, укоротіть їх у кілька разів. Усувайте всі горизонтальні відростки. Не зрізайте молоді гілочки, тому що від цього знизиться врожай. Підсікайте гілки, що відрізняються темним кольором — це старі пагони, які вже не почнуть плодоносити, як раніше. Також видаляйте гілки старше 5−7 років. Спостерігайте, щоб кущ не був дуже загущений.

Також у серпні слід розпушити грунт, даючи кисню краще надходити в землю і обробити рослини фунгіцидами та інсектицидами.

Після цього підгодовуємо: беремо 1 столову ложку сульфату калію, склянку золи і розмішуємо в одному відрі води, поливаємо під корінь.

Наприкінці серпня слід удобрювати: на відро берем половину літра настояного помету або літр коров'яка і поливаємо під кущі. Це допоможе рослинам нормально зимувати.

Як писали «ФАКТИ», раніше садівник Олег Вагін розповів, як потрібно правильно підгодовувати смородину.

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