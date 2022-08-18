Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах

Городникам, які зібрали гарний врожай часнику, треба знати, як зберегти його. Адже часник може засохнути чи згнити. Один із варіантів — зберігати його у слоїках.

Як радять автори «уДачного місця», слоїк слід простерилізувати, а часник розподілити по всьому обсягу тари, присипавши сіллю або борошном. Слоїк прикривають марлею або тканиною, а потім ставлять у прохолодне затемнене місце. Кришку краще не використовувати, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Ще один варіант був добре відомий нашим пращурам — часник із довгими хвостиками заплітали у довгі кіски та підвішували.

Також часник можна підвішувати, помістивши його у сітки чи панчохи, зав'язавши зверху вузлом.

Очищений часник можна закатати у слоїки з соняшниковою або оливковою олією. Олія повинна повністю його закривати.

Також урожай можна зберігати в кошиках або шухлядках з отворами, попередньо вмочивши кожну головку у розплавлений парафін.

Якщо ви вирішите зберігати часник у холодильнику, його попередньо потрібно упаковати в паперові пакети з отворами. Такі пакети краще тримати на нижній полиці холодильника.

Можна використовувати й звичайні пакети, які дозволяють відкачати повітря. У вакуумному середовищі часник не усохне і не захворіє.

«Довгограючим» продуктом може стати часник, маринований у меді — він зберігатиметься до весни. Рецепт такого часнику дала кулінарка Наталія Кобильник, наголосивши, що він може й бути окремою закускою.

Фото Pixabay

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