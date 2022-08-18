Щоб не гнив, не сох і не проростав: прості способи зберігання часнику в домашніх умовах
Городникам, які зібрали гарний врожай часнику, треба знати, як зберегти його. Адже часник може засохнути чи згнити. Один із варіантів — зберігати його у слоїках.
Як радять автори «уДачного місця», слоїк слід простерилізувати, а часник розподілити по всьому обсягу тари, присипавши сіллю або борошном. Слоїк прикривають марлею або тканиною, а потім ставлять у прохолодне затемнене місце. Кришку краще не використовувати, щоб забезпечити циркуляцію повітря.
Ще один варіант був добре відомий нашим пращурам — часник із довгими хвостиками заплітали у довгі кіски та підвішували.
Також часник можна підвішувати, помістивши його у сітки чи панчохи, зав'язавши зверху вузлом.
Очищений часник можна закатати у слоїки з соняшниковою або оливковою олією. Олія повинна повністю його закривати.
Також урожай можна зберігати в кошиках або шухлядках з отворами, попередньо вмочивши кожну головку у розплавлений парафін.
Якщо ви вирішите зберігати часник у холодильнику, його попередньо потрібно упаковати в паперові пакети з отворами. Такі пакети краще тримати на нижній полиці холодильника.
Можна використовувати й звичайні пакети, які дозволяють відкачати повітря. У вакуумному середовищі часник не усохне і не захворіє.
«Довгограючим» продуктом може стати часник, маринований у меді — він зберігатиметься до весни. Рецепт такого часнику дала кулінарка Наталія Кобильник, наголосивши, що він може й бути окремою закускою.
Фото Pixabay182
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