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Як зберегти врожай часнику до весни: простий та доступний спосіб

16:17 29 липня 2022
часник

Зовсім недавно городники вносили підгодівлю, сподіваючись отримати гарний врожай часнику. Але вже після свята Петра та Павла заведено прибирати часник та готувати для тривалого зберігання.

Щоб не втратити зібраного врожаю, потрібно знати деякі правила.

Досвідчені городники знають, що на зубчиках часнику можуть з'являтися темні плями, пліснява. Або ж головки починають усихати.

Найпростіший спосіб зберегти часник до самої весни — помістити його в скляні банки. Для цього головки потрібно ретельно просушити.
Шари часнику можна просипати деревною золою, борошном або сіллю таким чином, щоб вони між собою не торкалися.

При цьому слід пам'ятати, що закривати кришкою банку не варто. Необхідно, щоб повітря проникало всередину. Банки з часником поставити на зберігання у сухе та темне місце.

Раніше ми розповідали, як можна використовувати часник у боротьбі з фітофторозом на помідорах, а також як за допомогою часнику позбутися попелиці на трояндах.

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