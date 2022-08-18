Одноклубник Зінченка зробив приголомшливу пропозицію ефектній стюардесі: гарячі фото красуні

24-річний голкіпер лондонського «Арсеналу» Аарон Ремсдейл вирішив попрощатися з холостяцьким життям.

Одноклубник українця Олександра Зінченка в романтичній обстановці зробив пропозицію своїй коханій стюардесі Джорджині Ірвін, яка старша за нього на два роки, і почув заповітне «Так!».

«Завжди є гарна обручка для такої події», — написав футболіст на своїй сторінці в Instagram та прикріпив кілька яскравих фото.

Додамо, що обраниця Ремсдейла, працюючи на літаках British Airlines, побувала у багатьох країнах світу та активно ділиться зі своїми 12,5 тисячами підписників у Instagram гарячими фото. Зацініть самі…

Що ж до Ремсдейла, то до «Арсеналу» голкіпер перейшов улітку минулого року та одразу став № 1 у «канонірів». Минулого сезону він провів 34 матчі у прем'єр-лізі, а в нинішньому захищав ворота у двох стартових турах. Також у його активі три матчі у складі збірної Англії, що дає йому надію на поїздку у складі національної команди на чемпіонат світу до Катару, де англійці зіграють в одній групі з Уельсом, США та Іраном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що воротар «Реала» Тібо Куртуа покликав кохану заміж після переможного фіналу Ліги чемпіонів.

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