39.54 / 40.40 39.93 / 41.04
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Противник намагався атакувати на чотирьох напрямках, але змушений був відступити із серйозними втратами, — Генштаб

19:18 18 серпня 2022
Боєць ЗСУ

На Харківському напрямку, де ворог вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії, а також здійснював дистанційне мінування місцевості, противник намагається утримати зайняті позиції та поповнив угруповання батальйонною тактичною групою, розгорнувши додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ситуація на фронті на вечір 18 серпня наступна:

  • На Краматорському напрямку окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка — Виїмка. Зазнали втрат та відступили.
  • На Бахмутському напрямку противник наступальними та штурмовими діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Успіху не мав, відійшов.
  • На Авдіївському напрямку ворог здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке — Камʼянка, Новоселівка Друга — Авдіївка, Піски — Первомайське та Лозове — Первомайське.
  • На Новопавлівському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук — Водяне. Отримав жорстку відсіч та відступив.
  • На Південнобузькому напрямку, де ворог зосереджений на утриманні зайнятих позицій, окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вчорашньої ракетної атаки рашистів на Харків впав триповерховий житловий будинок на Салтівці. Загинуло 12 мирних жителів, багато з яких люди з обмеженими можливостями.

Тим часом в українській розвідці заявили, що російські окупанти, які останнім часом потужно обстрілювали Запорізьку АЕС, на 19 серпня готують провокацію, в якій збираються звинуватити Україну. Співробітники ЗАЕС звернулися до світової спільноти з закликом захистити атомну електростанцію від окупантів.

Фото Генштаба ЗСУ

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

трудова

Доведеться працювати чи не до 80 років: що робити тим, хто «все життя працював», але залишився без офіційного стажу

Нервові зриви у Овнів та зміни в особистому житті у Раків: гороскоп на 18 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку

Нервові зриви у Овнів та зміни в особистому житті у Раків: гороскоп на 18 серпня 2022 року для всіх знаків зодіаку

Салат із баклажанів

«Царський» салат з бюджетних продуктів: з таким частуванням гості відмовляться від м'яса

Зеленський

Зеленський назвав умову для переговорів з путіним

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту