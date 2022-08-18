Противник намагався атакувати на чотирьох напрямках, але змушений був відступити із серйозними втратами, — Генштаб
На Харківському напрямку, де ворог вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії, а також здійснював дистанційне мінування місцевості, противник намагається утримати зайняті позиції та поповнив угруповання батальйонною тактичною групою, розгорнувши додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Ситуація на фронті на вечір 18 серпня наступна:
- На Краматорському напрямку окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка — Виїмка. Зазнали втрат та відступили.
- На Бахмутському напрямку противник наступальними та штурмовими діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Успіху не мав, відійшов.
- На Авдіївському напрямку ворог здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке — Камʼянка, Новоселівка Друга — Авдіївка, Піски — Первомайське та Лозове — Первомайське.
- На Новопавлівському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук — Водяне. Отримав жорстку відсіч та відступив.
- На Південнобузькому напрямку, де ворог зосереджений на утриманні зайнятих позицій, окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.
Раніше повідомлялося, що внаслідок вчорашньої ракетної атаки рашистів на Харків впав триповерховий житловий будинок на Салтівці. Загинуло 12 мирних жителів, багато з яких люди з обмеженими можливостями.
Тим часом в українській розвідці заявили, що російські окупанти, які останнім часом потужно обстрілювали Запорізьку АЕС, на 19 серпня готують провокацію, в якій збираються звинуватити Україну. Співробітники ЗАЕС звернулися до світової спільноти з закликом захистити атомну електростанцію від окупантів.
Фото Генштаба ЗСУ80
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