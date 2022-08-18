Противник намагався атакувати на чотирьох напрямках, але змушений був відступити із серйозними втратами, — Генштаб

На Харківському напрямку, де ворог вів обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії, а також здійснював дистанційне мінування місцевості, противник намагається утримати зайняті позиції та поповнив угруповання батальйонною тактичною групою, розгорнувши додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ситуація на фронті на вечір 18 серпня наступна:

На Краматорському напрямку окупанти здійснили безуспішну спробу наступу на напрямку Миколаївка — Виїмка. Зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку противник наступальними та штурмовими діями намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір’я і Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив невдалі спроби покращення тактичного положення на напрямках Верхньоторецьке — Камʼянка, Новоселівка Друга — Авдіївка, Піски — Первомайське та Лозове — Первомайське.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався покращити тактичне положення на напрямку Тарамчук — Водяне. Отримав жорстку відсіч та відступив.

На Південнобузькому напрямку, де ворог зосереджений на утриманні зайнятих позицій, окупанти посилили угруповання силами до двох батальйонних тактичних груп за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вчорашньої ракетної атаки рашистів на Харків впав триповерховий житловий будинок на Салтівці. Загинуло 12 мирних жителів, багато з яких люди з обмеженими можливостями.

Тим часом в українській розвідці заявили, що російські окупанти, які останнім часом потужно обстрілювали Запорізьку АЕС, на 19 серпня готують провокацію, в якій збираються звинуватити Україну. Співробітники ЗАЕС звернулися до світової спільноти з закликом захистити атомну електростанцію від окупантів.

Фото Генштаба ЗСУ

80

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram