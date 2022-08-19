Запасайтесь йодом: радіобіолог пояснила, що зробити зараз для профілактики на випадок аварії на ЗАЕС

У разі, якщо рашисти вчинять на Запорізькій АЕС в Енорегодарі теракт, про який натякають останнім часом, то українцям доведеться подбати про своє здоров'я.



Про це в інтерв'ю «Головкому» розповіла радіобіолог, спеціаліст Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України Олена Паренюк.

Одним із засобів захисту можуть стати таблетки йоду — не дарма в деяких країнах ЄС влада і самі громадяни збільшують запаси таблеток йоду. За словами фахівця, під час вибуху ядерного реактора вони справді можуть бути ефективними, але попередила, що профілактично їх приймати небезпечно, тож треба слухати владу.

«Коли вибухає ядерний реактор, то один із продуктів розпаду, який утворюється — це йод. В Україні щитовидній залозі людей не вистачає йоду, тому що у нас ендемічна територія (територія з дефіцитом йоду). Тому є таблетки для профілактики. Тобто йод для того, щоб щитовидна залоза не відчувала його нестачі та не поповнювала запаси радіоактивним йодом», — пояснила Паренюк.

За словами фахівця, таблетку йодиду калію необхідно прийняти саме перед тим, як організм зазнає дії радіоактивного йоду — вона насичує тіло стабільним йодом і не дає йому поглинати радіоактивний.

«Така профілактика суттєво зменшує отриману людиною внутрішню дозу протягом перших кількох годин радіоактивних опадів. Але профілактично приймати такі величезні дози — небезпечно для здоров'я. Саме тому слід слухати владу», — вважає фахівець.

Водночас, за її словами, у разі витоку радіонуклідів не з реактора, а із сховища ядерного палива цей йод буде як подорожник.

«Тобто він взагалі ніяк не допоможе, тому що йод у відпрацьованому ядерному паливі вже розпався», — наголосила Паренюк.

Вона пояснила, що рекомендації щодо вживання калію йоду — це скоріше для психологічного захисту, і зазначила, що вони можуть працювати у певному випадку, але є умови, проте превентивно робити нічого не потрібно.

«Слід створити запас води, їжі, скотчу та плівки для того, щоб заклеювати вікна для захисту від пилу», — порадила вона.

Але головним засобом порятунку Паренюк вважає відстеження інформації в офіційних ЗМІ — влада вийде із рекомендаціями та алгоритмом дій. Причому вони будуть специфічні для кожного окремого регіону — адже Україна займає значну територію, і те, що працюватиме для Енергодару, не буде потрібно у Києві і навряд чи допоможе у Марганці.

Нагадаємо, раніше свої поради з йодної профілактики дав і відомий український педіатр Євген Комаровський, який підкреслив, що потрібну дозу препаратів, що містять йод, слід вживати в перші години після НП, а ще краще в перші хвилини.

708

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram