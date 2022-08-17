Частині українців має бути надбавка до пенсії у розмірі 20%: хто її може отримати та як оформити виплати

Пенсіонери, які мешкають у гірських населених пунктах, мають право на 20% надбавку до пенсії. Ця норма застосовується і до переселенців, які через війну переїхали у гірську місцевість.



Про це в етері телемарафону заявила начальниця Головного управління Пенсійного фонду України у Закарпатській області Вікторія Поляковська.



«З 1995 року набрав чинності закон про статус гірських населених пунктів. Оскільки наша область географічно у переважній більшості гірська, понад 190 населених пунктів мають цей статус. Законом передбачено встановлену надбавку до пенсій 20% від основного розміру пенсій», — сказала вона.



За даними ПФУ, з 250 тисяч пенсіонерів Закарпатської області 53 тисяч проживають у гірських населених пунктах та отримують надбавки.



Щоб отримувати надбавку, пенсіонери мають набути статусу мешканця на території гірського населеного пункту та отримати посвідчення. Для цього необхідно звернутися до місцевих органів влади або до Центру надання адміністративних послуг.

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