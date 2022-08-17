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Українці, які втратили роботу, зможуть отримувати пенсію: що потрібно буде зробити

18:48 17 серпня 2022
Українці, які втратили роботу, зможуть отримувати пенсію: що потрібно буде зробити

Зважаючи на складність купівлі страхового стажу «заднім числом» та чималі витрати на таку процедуру, в уряді України пропонують діяти по-іншому.

Про це в ефірі телемарафону заявила Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Зокрема, планується запровадження нового страхового внеску для того, щоб громадяни, які втратили роботу, змогли зберегти можливість виходу на пенсію.

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«Вже зареєстрований законопроект. Ми вперше даємо можливість людям заплатити за себе страховий внесок. Раніше можна було купити страховий стаж заднім числом, але це було складно. Сьогодні ми спрощуємо цю систему та цифровізуємо її. Буде єдина заява про приєднання і її можна буде подати онлайн. Ця процедура буде розрахована на 32 категорії громадян», — наголосила Жолнович.

За її словами, така ініціатива, зокрема, призначається для людей, які втратили роботу у передпенсійному віці. Вони чи їхні родичі зможуть сплатити страховий внесок для того, щоб зберегти можливість своєчасного виходу на пенсію.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, кому з українців належить надбавка до пенсії у розмірі 20% і як оформити виплати.

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