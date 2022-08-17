Стартував нацвідбір на «Євробачення-2023»: що змінилося

В Україні стартував національний відбір на «Євробачення-2023», яке відбудеться у Великій Британії. Суспільне Мовлення розпочинає прийом заявок від учасників, які бажають представити країну на міжнародному пісенному конкурсі. Про це повідомляють на офіційному сайті компанії.

Кінцевий термін подання заявок — 15 жовтня 2022 року. Заявку на участь у нацвідборі можна оформити на сайті www.eurovision.ua.

Вперше процес підготовки до конкурсу стартує влітку, і вже в грудні стане відомо, хто представить Україну на сцені «Євробачення-2023» у Великій Британії.

У нинішньому нацвідборі запровадили низку змін. Офіційним музичним продюсером стане музикант Дмитро Шуров (Pianoбой).

«Як музикант, що постійно працює, я добре розумію, наскільки потужною зброєю є музика під час війни. Музика піднімає з емоційного дна, дає надію, заряджає, лікує. Україні є, що дати світові, ми нація вільних людей, які хочуть творити, а не руйнувати, і дуже важливо, щоб нова українська музика народжувалася та потрапляла до людей.

Я радий можливості працювати музичним продюсером цьогорічного відбору. Я хочу, щоб Європа почула та побачила сучасного українського музиканта, який є частиною світового музичного контексту. Артиста, який завдяки його музиці, його унікальності, таланту та харизмі, зможе бути своїм на будь-якому світовому фестивалі чи концертному майданчику. Музика, яка звучатиме в навушниках та плейлистах людей по всьому світу. Я знаю, що такі люди в нас є, і хоча зараз творити дуже важко, я запрошую та закликаю музикантів усіх стилів та жанрів терміново братися за улюблений інструмент та долучатися до відбору. Прийом заявок триватиме до 15 жовтня, тому у вас є майже два місяці, щоб створити свою переможну пісню, яка дихає новою Україною, пісню, яка зачепить і надихне світ", — прокоментував свої завдання Дмитро Шуров.

Вперше склад журі національного відбору та журі для міжнародного конкурсу визначатимуть українці. Цього року Суспільне Мовлення прислухалося до побажань аудиторії та планує провести онлайн-голосування за тих, хто даватиме професійну оцінку виступам учасників.

Як і в попередні роки, до участі в «Євробаченні» допускаються сольні виконавці чи гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в нацвідборі. Артисти можуть виконувати пісні будь-якою мовою, окрім мови країни-агресора.

Фінал національного відбору відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та діджитал-платформ.

Нагадаємо, що нацвідбір на «Євробачення-2022» не обійшовся без скандалу. Співачку Аліну Паш дискредитувала за незаконне відвідування Криму та підроблену довідку.

У підсумку на конкурс вирушив гурт Kalush Orchestra, який завоював феєричну перемогу для України та право приймати конкурс. Але Європейська мовна спілка ухвалила рішення провести конкурс в іншій країні через військові дії на території нашої держави.

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