Працював на окупантів: прокурору в Запорізькій області висунуто підозру у держзраді

На Запоріжжі про підозру у державній зраді повідомили прокурору однієї з окружних прокуратур регіону, який, згідно з даними слідства, почав працювати на керівній посаді однієї з так званих прокуратур, створених окупаційною адміністрацією рф на тимчасово окупованій території області.

Дії колаборанта кваліфіковано за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу, покарання за якою полягає у позбавленні волі на строк п'ятнадцять років або довічному позбавленні волі, з конфіскацію майна.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та здійснюється слідчими ДБР, тоді як оперативний супровід провадять ДБР і Національна поліція.

Нагадаємо, напередодні в окупованій Новій Каховці застрелили «заступника начальника поліції» ворога, який після ворожого захоплення міста агітував інших поліцейських перейти на бік росії, за що й отримав «підвищення».

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