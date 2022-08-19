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Суспільство та люди

У Києві влада провела перевірку навчальних закладів на наявність укриттів: скільки шкіл та садочків зможе відкритись

16:55 19 серпня 2022
Облаштування укриття для школярів

У Києві, на відміну від Харкова, який потерпає від щоденних обстрілів, вирішили не відмовлятися від очного навчання дітей, однак відкриють тільки ті школи, де облаштовані бодай найпростіші укриття. Про в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками інспекції місць укриття у навчальних закладах.

Наразі моніторинг укриттів та приміщень щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів пройшли понад 1 тисяча столичних закладів освіти (шкіл і дитсадків), з них безпечність попередньо підтвердили 67% укриттів при закладах освіти.

«У столиці для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття. Заклади ж, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть в онлайн-форматі», — попередив мер міста.

Нагадаємо, раніше в Міносвіти вирішили, що з 1 вересня навчальні заклади, в яких є укриття та вистачає місць для всіх учнів, можуть розпочати роботу в очному режимі (обов'язковою умовою є наявність окремого паспорта безпеки), а в тих школах, де в укриттях не вистачає місць, уроки відбуватимуться у дві зміни.

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