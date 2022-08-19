У Варшаві відкрився український дитячий центр Children Hub

17 серпня благодійний фонд Future for Ukraine відкрив новий Children Hub у Варшаві.

Children Hub — мережа центрів для адаптації, розвитку та психологічного супроводу українських дітей переселенців.

«Ми створили хаб для українських дітей та їхніх родин, які через війну в Україні тимчасово проживають у Польщі. Ми хочемо допомогти дітям пройти цей період із мінімальними травмами», — зазначає COO фонду Future for Ukraine Ксенія Лаврентьєва.



З нагоди відкриття дітям влаштували невеличке свято з майстер-класами. Гості могли першими побачити щойно відремонтований простір для занять площею понад 250 м².

Вадим Столар на відкритті Children Hub

Реалізація проєкту Children Hub стала можливою за підтримки українського мецената та бізнесмена Вадима Столара.

«Як для багатодітного батька, для мене немає нічого важливішого за безпеку та щастя наших дітей. З величезним задоволенням підтримую проєкти, які допомагають українським дітям, адже діти — це наше майбутнє. Майбутнє України», — розповів Вадим Столар.

Новий Children Hub достатньо великий та може приймати близько 100 дітей на день, віком від 3 до 15 років. Тут великі аудиторії, арт-простір, кабінет психолога та кафетерій, а також ще більше фахівців, творчості та навчання для українських діток.

«Сьогодні здійснилася наша велика мрія — ми створили куточок України, у якому діти можуть відчувати себе як удома та знову мріяти. Адже діти та їхні мрії — це наше майбутнє», — розповідає директорка зі стратегії фонду Future for Ukraine Олена Ніколаєнко.

Залежно від вікової групи, на дітей очікують заняття, які позитивно впливають на емоційний стан і сприяють всебічному розвитку: логіка, пізнання навколишнього світу, музика, фізична культура, нейроритміка, фінансова грамотність, школа безпеки тощо. У центрі працюють українські викладачі та спеціалісти, завдяки чому вирішується одразу декілька нагальних проблем українок за кордоном.

Адреса нового Children Hub: Варшава, ul. Wspólna 47/49, 00−680.

Заняття безкоштовні для дітей з родин, які виїхали з України після 24 лютого.





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