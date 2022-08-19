Сирники з манкою — ідеально для ситного сніданку
Сирники, як і млинці, входять до переліку улюблених страв українців. Їх часто готують на сніданки. За словами кулінарки Валентини Кошової, якщо сирне тісто залишити в холодильнику на ніч, то манка добре набухне, і воно буде ніжним.
Інгредієнти:
600 г кисломолочного сиру,
2 — 3 жовтки,
80 г манки,
100 г цукру,
ванільний цукор,
сік лимона — за бажанням,
родзинки, цукрова пудра, мука, олія.
Приготування:
Зі сиру, жовтків, манки, цукру, ванільного цукру, лимонного соку та родзинок замісити тісто. Залишити на ніч у холодильнику. Виліпити сирники, обкачувати в муці і смажити на гарячій пательні на олії. Готові сирники посипати цукровою пудрою.
Нагадаємо, за яких умов сирники будуть смачними завжди.
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