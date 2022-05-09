Сирники, запечені в сметані: смачний сніданок для дорослих та малечі
Сирники — для багатьох один з улюблених десертів. Але замість того, аби смажити їх на олії, кулінарка Марина Хвіль радить їх запекти. Тоді це буде корисно для здоров'я.
Інгредієнти
800 г сиру
2 яйця
2 ст. л. цукру
4 ст. л. манки
Щіпка солі
150 г борошно для обкатки
Соняшникова олія для смаження
0,5 л сметани
100−150 г цукру
2 пакетики ванільного цукру
Приготування
Сир перетираємо через сито, додаємо яйця, цукор, манку, сіль. Гарно перемішуємо. Залишаємо на 30 хвилин. Посипаємо поверхню борошном, викладаємо сир, формуємо з нього довгу ковбаску, нарізаємо на шматочки шириною 2 см.
Нагріваємо пательню, наливаємо олію, прогріваємо і викладаємо сирники, обсмажуємо з обох боків на середньому вогні до золотистого кольору. Далі сирники викладаємо в блюдо в два ряди, готуємо заливку: до сметани додаємо цукор і ванільний цукор, перемішуємо. Заливаємо сирники. Розігріваємо духовку до 160 градусів, запікаємо 30 хвилин.
136
Читайте також: Ці рогалики стануть родзинкою вашого столу: діти зметуть за пів години
Неперевершений аромат та ніжність м'яса: як готується класика грузинської кухні чахохбілі
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter