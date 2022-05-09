Сирники, запечені в сметані: смачний сніданок для дорослих та малечі

Сирники — для багатьох один з улюблених десертів. Але замість того, аби смажити їх на олії, кулінарка Марина Хвіль радить їх запекти. Тоді це буде корисно для здоров'я.

Інгредієнти

800 г сиру

2 яйця

2 ст. л. цукру

4 ст. л. манки

Щіпка солі

150 г борошно для обкатки

Соняшникова олія для смаження

0,5 л сметани

100−150 г цукру

2 пакетики ванільного цукру

Приготування

Сир перетираємо через сито, додаємо яйця, цукор, манку, сіль. Гарно перемішуємо. Залишаємо на 30 хвилин. Посипаємо поверхню борошном, викладаємо сир, формуємо з нього довгу ковбаску, нарізаємо на шматочки шириною 2 см.

Нагріваємо пательню, наливаємо олію, прогріваємо і викладаємо сирники, обсмажуємо з обох боків на середньому вогні до золотистого кольору. Далі сирники викладаємо в блюдо в два ряди, готуємо заливку: до сметани додаємо цукор і ванільний цукор, перемішуємо. Заливаємо сирники. Розігріваємо духовку до 160 градусів, запікаємо 30 хвилин.

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