«Пішла слідом за російським кораблем»: на півдні країни знищено колону окупантів за наведенням патріотів з Маріуполя

В районі окупованого Маріуполя, де нині готуються провести судилище над полоненими «азовцями», було знищено колону техніки і живої сили окупантів, яка прямувала в бік Запоріжжя. Збройні сили України спрацювали за наведення підпільників інформаційного опору.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

При цьому він зазначив, що поки що не може розкрити всі подробиці.

«Час хороших новин з Маріуполя! Є підтвердження від військових, що після оперативного повідомлення від інфопротиву Маріуполя про рух у бік Запоріжжя, одна з колон російської військової техніки та живої сили несподівано для росіян не доїхала до місця призначена, а пішла за російським кораблем» — написав Андрющенко.

«Факт — окуповане місто ефективно пручається, незважаючи на жорстокість режиму!» — додав радник мера Маріуполя.

Чиновник подякував усім причетним і наголосив, що інформація — це теж зброя. Крім того, Петро Андрющенко попросив українців повідомляти про колаборантів, зрадників, переміщення ворога, зберігання техніки та боєкомплекту, керівництва окупантів. При цьому можна приєднатися до опору за допомогою бота «Опір».

Нагадаємо, раніше про партизанську діяльність в окупованому Мелітополі «ФАКТАМ» розповів співавтор «Реєстру мелітопольських колаборантів», журналіст Віталій Горбенко.

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