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Здоров'я та медицина

«Захищає від раку, особливо — молочної та передміхурової залоз»: дієтологиня розповіла, чим корисне насіння льону

22:30 19 серпня 2022
Насіння льону

Насіння льону допомагає ефективно лікувати хвороби серця, судин, шкіри, волосся, органів травлення, а також ожиріння, діабет, інсульт, рак молочної залози, оздоровлює організм та нормалізує обмін речовин. Чим корисне лляне насіння — розповіла дієтологиня Оксана Скиталінська.

«Поліненасичені жирні кислоти лляного насіння незамінні. Наш організм не може синтезувати їх самостійно, а оскільки вони входять до складу оболонок всіх клітин тіла, то від достатньої кількості цих кислот у нашому раціоні залежить здоров'я та тривалість життя кожної клітини, а отже, всього організму.

На 62% лляне насіння складається з альфа-ліноленової кислоти (клас омега-3 жирних кислот), яка підвищує інтенсивність обміну речовин та нормалізує його, збільшує поглинання кисню тканинами і сприяє виробленню енергії. Столова ложка лляного насіння містить близько 1,8 грама рослинних омега-3 жирних кислот (ЖК). Лігнани льону — це рослинні фітоестрогени (гормоноподібні речовини), які мають потужні антиоксидантні властивості.

У лляному насінні в 75 — 800 разів більше лігнанів, ніж в інших рослинних продуктах (для порівняння: у 100 г лляного насіння міститься 300 000 мкг лігнанів, насіння сезаму — 29 000 мкг, капусти — 185 — 2321 мкг, зернових — 7 — 764 мкг, червоного вина — 91 мкг). Харчові волокна льону мають унікальну здатність всмоктувати воду (в 4- 6 разів більше за її власний об'єм), зв'язувати та виводити шкідливі речовини і є живильним середовищем для корисної кишкової мікрофлори".

За словами дієтологині, насіння захищає від раку, особливо — молочної та передміхурової залоз і товстої кишки, оскільки омега-3 ЖК гальмують запальні процеси, утворення та розвиток пухлин.

«Крім того, впливає на пухлини, чутливі до гормонів. Аналогічну дію має тамоксифен — препарат, який застосовують для хіміотерапії раку молочної залози. Омега-3 ЖК нормалізують тиск, запобігають затвердінню артерій і майже на 75% запобігають відкладенню холестерину та налипанню білих клітин крові на внутрішніх стінках артерій. Вони підтримують природний ритм серця і корисні в лікуванні аритмій (порушення серцевого ритму) та серцевої недостатності.

Щоденне вживання лляного насіння нормалізує обмін холестерину. Так званий поганий холестерин (ліпопротеїни низької щільності) підвищує ризик серцево-судинних хвороб, ожиріння, цукрового діабету та метаболічного синдрому. Клітковина льону, з’єднуючись в кишечнику з холестерином, сприяє його виведення з організму.

Вчені вважають, що цей ефект — результат синергічної (взаємопідсилювальної) дії омега-3 ЖК, харчових волокон і лігнанів. Щоденне споживання лігнанів лляного насіння може поліпшити рівень цукру в крові у дорослих пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу. Клітковина перешкоджає швидкому всмоктуванню глюкози в тонкому кишківнику, захищаючи організм від різких перепадів рівня цукру в крові: цукор надходить повільно та рівномірно з їжі у кров".

Насіння у невеликій кількості можна вживати майже всім, лише вагітним та жінкам, які годують грудьми, бажано обмежити його вживання до 1 чайної ложки на день. Усім іншим — 2 — 5 чайних ложок. Але, враховуючи високу поглинальну здатність насіння льону, потрібно пити багато води, щоб запобігти закрепам.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що дієтолог Наталя Самойленко склала топ-перелік українських продуктів, які за своїми властивостями не поступаються «заморській екзотиці». І серед них, звичайно, льон.

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