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Події

«Проігнорував табличку «Міни» — на Сумщині на міні рашистів підірвався депутат районної ради

18:38 19 серпня 2022
чоловік

Трагічна подія сталася сьогодні близько 16 години у Краснопільській громаді. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Чоловік перебував у машині сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай. Він розминався із зустрічним автомобілем і з'їхав на узбіччя з дороги. На жаль, водій проігнорував запобіжні таблички „Обережно міни“. В результаті вантажівка вибухнула, водій загинув на місці», — повідомив він.

За словами голови обласної військової адміністрації, загиблого звуть Іван Дейнеко, він мешканець Краснопілля. Чоловік — власник аграрної компанії, депутат районної ради, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області.

Раніше в окупованому Скадовському районі Херсонщини на міні підірвалась та загинула вчителька початкових класів, а її син серйозно постраждав.

Перед цим на пляжі селища Коблево на міні підірвалися двоє співробітників поліції Херсонської області.

Фото https://t.me/Zhyvytskyy/

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