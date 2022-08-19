Трагічна подія сталася сьогодні близько 16 години у Краснопільській громаді. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.



«Дорогою їхав вантажний автомобіль ЗІЛ. Чоловік перебував у машині сам, за кермом. Перевозив зібраний урожай. Він розминався із зустрічним автомобілем і з'їхав на узбіччя з дороги. На жаль, водій проігнорував запобіжні таблички „Обережно міни“. В результаті вантажівка вибухнула, водій загинув на місці», — повідомив він.



За словами голови обласної військової адміністрації, загиблого звуть Іван Дейнеко, він мешканець Краснопілля. Чоловік — власник аграрної компанії, депутат районної ради, голова асоціації фермерів та приватних землевласників Сумської області.



Раніше в окупованому Скадовському районі Херсонщини на міні підірвалась та загинула вчителька початкових класів, а її син серйозно постраждав.



Перед цим на пляжі селища Коблево на міні підірвалися двоє співробітників поліції Херсонської області.



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